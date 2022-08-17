СБУ обыскивает территорию завода "Гидросила" в Кропивницком

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

Как пишет издание, информацию подтвердила и представитель СБУ в регионе Юлия Ткач. По ее словам, обыски на предприятии проводятся в рамках расследования по статьям "Государственная измена" и "Колаборационная деятельность".

"Пока мы не можем комментировать ситуацию, поскольку это тайна досудебного расследования", - пояснила она.

В сообщении на странице предприятия Facebook сообщили, что основанием для проведения обыска является деятельность предприятий, входящих в состав группы компаний "Гидросила", которые расположены во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

"После захвата предприятий вооруженными лицами, одетыми в форму РФ, контроль над ними был утрачен. По указанному факту захват предприятий в городе Мелитополь были поданы заявления в прокуратуру, СБУ и Национальную полицию", - говорится в сообщении.