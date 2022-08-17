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СБУ обшукує територію заводу "Гідросила" в Кропивницькому

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Україна, Середа 17 серпня 2022 16:30
СБУ обшукує територію заводу "Гідросила" в Кропивницькому Фото: СБУ обшукує територію заводу "Гідросила" (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ проводить обшуки на території заводу "Гідросила" в Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Як пише видання, інформацію підтвердила і речниця СБУ в регіоні Юлія Ткач. За її словами, обшуки на підприємстві проводять в рамках розслідування за статтями "Державна зрада" та "Колабораційна діяльність".

"Наразі ми не можемо коментувати ситуацію, оскільки це таємниця досудового розслідування", - пояснила вона.

В дописі на сторінці підприємства у Facebook повідомили, що підставою для проведення обшуку є діяльність підприємств, що входять до складу групи компаній "Гідросила", що розташовані у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

"Після захоплення підприємств озброєними особами, одягненими в форму РФ, контроль над ними було втрачено. За зазначеним фактом захоплення підприємств у місті Мелітополь було подано заяви в прокуратуру, СБУ та Національну поліцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мелітопольські підприємства групи компаній "Гідросила" росіяни контролюють з 3 червня.

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