СБУ обшукує територію заводу "Гідросила" в Кропивницькому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Як пише видання, інформацію підтвердила і речниця СБУ в регіоні Юлія Ткач. За її словами, обшуки на підприємстві проводять в рамках розслідування за статтями "Державна зрада" та "Колабораційна діяльність".

"Наразі ми не можемо коментувати ситуацію, оскільки це таємниця досудового розслідування", - пояснила вона.

В дописі на сторінці підприємства у Facebook повідомили, що підставою для проведення обшуку є діяльність підприємств, що входять до складу групи компаній "Гідросила", що розташовані у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

"Після захоплення підприємств озброєними особами, одягненими в форму РФ, контроль над ними було втрачено. За зазначеним фактом захоплення підприємств у місті Мелітополь було подано заяви в прокуратуру, СБУ та Національну поліцію", - йдеться в повідомленні.