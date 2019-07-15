ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ объявила в розыск российского следователя по делу Гриба

Новости » Политика    15.07.2019 - 11:37
СБУ объявила в розыск российского следователя по делу Гриба
Фото: Павел Гриб (facebook.com irina romaliyskaya)

Следователю ФСБ РФ инкриминируют ст. 372 Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя Федеральной службы безопасности России Павла Карпенюка, который расследовал дело политзаключенного Кремля украинца Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Министерства внутренних дел.

Так, Карпенюка объявили в розыск 12 июня текущего года.

В частности, следователя ФСБ РФ подозревают в совершении преступления по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса Украины.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Напомним, 29 марта украинский политзаключенный Павел Гриб прекратил голодовку.

Ранее РБК-Украина писало, что Грибу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

После этого Гриб заявил, что начинает голодовку. Отец политзаключенного заявлял, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти. По словам отца, Павел объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.

США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных ВР приняла за основу закон о статусе политзаключенных Кремля
Новости Украины политзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь