СБУ объявила в розыск российского следователя по делу Гриба

Фото: Павел Гриб (facebook.com irina romaliyskaya)

Следователю ФСБ РФ инкриминируют ст. 372 Уголовного кодекса Украины

Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя Федеральной службы безопасности России Павла Карпенюка, который расследовал дело политзаключенного Кремля украинца Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Министерства внутренних дел.

Так, Карпенюка объявили в розыск 12 июня текущего года.

В частности, следователя ФСБ РФ подозревают в совершении преступления по ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) Уголовного кодекса Украины.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Напомним, 29 марта украинский политзаключенный Павел Гриб прекратил голодовку.

Ранее РБК-Украина писало, что Грибу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

После этого Гриб заявил, что начинает голодовку. Отец политзаключенного заявлял, что Грибу необходима операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти. По словам отца, Павел объявил голодовку для того, чтобы ему оказали хотя бы минимальную медицинскую помощь.