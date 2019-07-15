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СБУ оголосила в розшук російського слідчого у справі Гриба

Новини » Політика    15.07.2019 - 11:37
СБУ оголосила в розшук російського слідчого у справі Гриба
Фото: Павло Гриб (facebook.com irina romaliyskaya)

Слідчому ФСБ РФ інкримінують ст. 372 Кримінального кодексу України

Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого Федеральної служби безпеки Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу політв'язня Кремля українця Павла Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Так, Карпенюка оголосили в розшук 12 червня поточного року.

Зокрема, слідчого ФСБ РФ підозрюють у вчиненні злочину за ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією) Кримінального кодексу України.

Запобіжний захід підозрюваному не обирався.

Нагадаємо, 29 березня український політв'язень Павло Гриб припинив голодування.

Раніше РБК-Україна писало, що Грибу 22 березня оголосили вирок. Російський суд призначив йому покарання у вигляді 6 років в'язниці за підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".

Після цього Гриб заявив, що починає голодування. Батько політв'язня заявляв, що Грибу необхідна операція, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яке призведе до смерті. За словами батька, Павло оголосив голодування для того, щоб йому надали хоча б мінімальну медичну допомогу.

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