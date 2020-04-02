ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области заочно сообщили о подозрении "министру транспорта ДНР"

Новости » Общество     02.04.2020 - 21:22
В Донецкой области заочно сообщили о подозрении "министру транспорта ДНР"
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного правонарушения по факту участия в террористической организации

В Донецкой области заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения "министру транспорта ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По информации следствия, с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого "министра транспорта ДНР".

"В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые контролируются Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и бронировании военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерств и его структурных подразделений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство предусматривает ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха военнослужащие Нацгвардии задержали участника российских незаконных вооруженных формирований. Боевика обнаружили во время проверки одного из пассажирских автобусов.

Как сообщало РБК-Украина, нацгвардейцы задержали боевика российских НВФ при попытке пересечь блокпост вблизи населенного пункта Городище Луганской области.

Боевики предоставили список украинцев для обмена На Донбассе боевики четыре раза нарушали режим "тишины"
Новости Украины ДНРподозрение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь