В Донецкой области заочно сообщили о подозрении "министру транспорта ДНР"

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного правонарушения по факту участия в террористической организации

В Донецкой области заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения "министру транспорта ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По информации следствия, с декабря 2018 года мужчина занимает должность так называемого "министра транспорта ДНР".

"В его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые контролируются Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и бронировании военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерств и его структурных подразделений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство предусматривает ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха военнослужащие Нацгвардии задержали участника российских незаконных вооруженных формирований. Боевика обнаружили во время проверки одного из пассажирских автобусов.

Как сообщало РБК-Украина, нацгвардейцы задержали боевика российских НВФ при попытке пересечь блокпост вблизи населенного пункта Городище Луганской области.