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СБУ оголосила в розшук "міністра транспорту ДНР"

Новини » Політика     06.04.2020 - 13:25
СБУ оголосила в розшук "міністра транспорту ДНР"
Фото: Дмитро Подлипанов (ssu.gov.ua)

Дмитра Подлипанова оголошено в український розшук

Служба безпеки України оголосила в розшук так званого "міністра транспорту" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дмитра Подлипанова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що житель тимчасово окупованої Ясинуватої, який раніше очолював місцеве локомотивне депо, Дмитро Подлипанов ще в 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Його призначили керівником залізниці, де він займався організацією перевезень бойовиків і військової техніки для участі в бойових діях проти сил антитерористичної операції. Крім того, він сприяв бойовикам у створенні псевдодержавних установ.

"З 2018 року зловмисник займає посаду так званого керівника "міністерства транспорту ДНР"... Тривають слідчі дії... Зловмисника оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня прокуратура Донецекой області оголосила Подоипанову підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України - участь у терористичній організації.

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