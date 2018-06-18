СБУ объявила о подозрении сообщнице боевиков

Причиной стал нелегальный бизнес по изготовлению военного снаряжения

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении сообщнице боевиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в финансировании терроризма совладелице нелегального бизнеса", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что жительница Донецка вместе с сообщником наладили на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции.

"Продукцию злоумышленники поставляли вооруженным формированием боевиков и платили "налоги" в так называемый бюджет террористов. Сырье и комплектующие дельцы получали из РФ через закрытые пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Злоумышленнице заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины и ее объявлено в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что Сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении "гендиректору топливной компании" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР").