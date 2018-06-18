СБУ оголосила про підозру спільниці бойовиків

Причиною став нелегальний бізнес із виготовлення військового спорядження

У Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) повідомили про підозру спільниці бойовиків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України в Івано-Франківській області повідомили про підозру в фінансуванні тероризму співвласниці нелегального бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що мешканка Донецька разом зі спільником налагодили на окупованій території незаконний бізнес із виготовлення військового спорядження й амуніції.

"Продукцію зловмисники поставляли збройним формуванням бойовиків та сплачували "податки" до так званого бюджету терористів. Сировину та комплектуючі ділки отримували з РФ через закриті пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Зловмисниці заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Співробітники Служби безпеки України оголосили про підозру "гендиректору паливної компанії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР").