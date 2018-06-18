Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

СБУ оголосила про підозру спільниці бойовиків

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 20:56
Фото: затримана спільниця бойовиків (ssu.gov.ua)
Фото: затримана спільниця бойовиків (ssu.gov.ua)

Причиною став нелегальний бізнес із виготовлення військового спорядження

У Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) повідомили про підозру спільниці бойовиків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України в Івано-Франківській області повідомили про підозру в фінансуванні тероризму співвласниці нелегального бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що мешканка Донецька разом зі спільником налагодили на окупованій території незаконний бізнес із виготовлення військового спорядження й амуніції.

"Продукцію зловмисники поставляли збройним формуванням бойовиків та сплачували "податки" до так званого бюджету терористів. Сировину та комплектуючі ділки отримували з РФ через закриті пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Зловмисниці заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України та оголошено у розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Співробітники Служби безпеки України оголосили про підозру "гендиректору паливної компанії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР").

Розвідка повідомила про втрати бойовиків на Донбасі Цього тижня крайній термін для прийняття Радою закону "Про нацбезпеку", - Парубій
Теги публікації: Служба безпеки України, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся