СБУ объявила подозрение одному из руководителей "Партии регионов" в Херсонской области

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным СБУ, мужчина бежал во временно оккупированный Крым и всячески способствует оккупационному режиму.
"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследования со стороны оккупационных властей", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подозреваемый создал общественную организацию с целью "объединения крымскотатарского народа".
СБУ установило, что настоящей целью этой организации является:
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе Региональной общественной организации "Къырым бирлиги" Сейтумере Ниметуллаеве.