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СБУ объявила подозрение одному из руководителей "Партии регионов" в Херсонской области

Автор: Валерия Полищук, Владислав Красинский

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей "Партии регионов", который до Революции Достоинства возглавлял один из районов в Херсонской области. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, мужчина бежал во временно оккупированный Крым и всячески способствует оккупационному режиму.

"Будучи этническим татарином, он активно включился в пророссийскую агитацию крымскотатарского населения. Против тех, кто не разделял его идеи, инициировал преследования со стороны оккупационных властей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подозреваемый создал общественную организацию с целью "объединения крымскотатарского народа".

СБУ установило, что настоящей целью этой организации является:

  • целенаправленная агитация населения, в частности этнических татар, по признанию легитимности факта оккупации Россией территории АР Крым;
  • агитация о признании оккупационных органов власти РФ;
  • побуждение населения АР Крым для участия в работе оккупационных органов власти РФ;
  • агитация за участие в выборах в представительные органы оккупационной власти на территории АР Крым и в выборах президента РФ.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе Региональной общественной организации "Къырым бирлиги" Сейтумере Ниметуллаеве.

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Партия регионовСлужба безопасности Украины