СБУ оголосила підозру одному з керівників "Партії регіонів" у Херсонській області

Служба безпеки України повідомила про підозру одному з керівників "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області. Його підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, чоловік втік до тимчасово окупованого Криму і всіляко сприяє окупаційному режиму.
"Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідеї, ініціював переслідування з боку окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що підозрюваний створив громадську організацію з метою "об'єднання кримськотатарського народу".
СБУ встановило, що справжньою метою цієї організації є:
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про голову регіональної громадської організації "Кирим бірліги" Сейтумере Німетуллаєве.