СБУ оголосила підозру одному з керівників "Партії регіонів" у Херсонській області

За даними СБУ, чоловік втік до тимчасово окупованого Криму і всіляко сприяє окупаційному режиму.

"Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідеї, ініціював переслідування з боку окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підозрюваний створив громадську організацію з метою "об'єднання кримськотатарського народу".

СБУ встановило, що справжньою метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації Росією території АР Крим;

агітація про визнання окупаційних органів влади РФ;

спонукання населення АР Крим для участі в роботі окупаційних органів влади РФ;

агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про голову регіональної громадської організації "Кирим бірліги" Сейтумере Німетуллаєве.