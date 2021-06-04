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Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" объявили подозрение

Автор: РБК-Украина

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК "Укроборонпром". Он подозревается в обслуживании самолета Минобороны иностранного государства без получения соответствующего разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военнотранспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран.

Установлено, что сделка была заключена с нарушением требований украинского законодательства.

Отмечается, что директор предприятия лично принял решение предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что контрразведка СБУ в Николаевской области заблокировала попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители в Хмельницкой области разоблачили агента российских спецслужб. Его задержали во время фотосъемки колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины.

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