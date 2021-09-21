СБУ объявила подозрение боевику танкового подразделения "ДНР" за обстрел украинских военных
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции украинских военных. Ему объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленника задержали военнослужащие ООС при попытке скрытно пересечь линию разграничения.
В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.
По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.
Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.