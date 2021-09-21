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СБУ объявила подозрение боевику танкового подразделения "ДНР" за обстрел украинских военных

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 11:16
СБУ объявила подозрение боевику танкового подразделения "ДНР" за обстрел украинских военных Фото: СБУ объявила подозрение боевику ДНР (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции украинских военных. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленника задержали военнослужащие ООС при попытке скрытно пересечь линию разграничения.

В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Служба безопасности Украины ДНР
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