СБУ объявила подозрение боевику танкового подразделения "ДНР" за обстрел украинских военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Злоумышленника задержали военнослужащие ООС при попытке скрытно пересечь линию разграничения.

В ходе досудебного расследования контрразведчики СБУ установили, что задержанный входил в состав танкового подразделения боевиков, который причастен к обстрелам позиций украинских военных.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии злоумышленник решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.