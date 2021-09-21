СБУ оголосила підозру бойовику танкового підрозділу "ДНР" за обстріл українських військових
Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції українських військових. Йому оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зловмисника затримали військовослужбовці ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.
У ході досудового розслідування контррозвідники СБУ встановили, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових.
За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.
Згодом зловмисник вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.