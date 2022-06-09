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СБУ обвиняют в давлении на "Киевгуму"

Фото: СБУ обвиняют в давлении на "Киевгуму" (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области обвиняют в давлении на генерального директора ООО "Киевгума". Недавно правоохранители вызвали директора предприятия на допрос, а в конце мая провели обыск в компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УН.

Журналисты отмечают, что обвинения против "Киевгумы" связаны с конкурентной борьбой и не имеют реальных оснований. Формально СБУ имеет претензии к резиновым прокладкам для рельсовых путей - их "Киевгума" поставляла УЗ. Впрочем, этим поставкам предшествовала экспертиза качества, были проведены квалификационные испытания установочной серии резиновых прокладок. Продукция соответствовала ДСТУ 2805-94.

Представитель ОО "Независимое бюро журналистских расследований" Сергей Козлов отмечает, что последние следственные действия проводились еще в сентябре 2021 года. И почему-то после восьми месяцев тишины, в условиях военного положения, они возобновились.

Особенность дела - нет пострадавших, нет убытков и не приводится никаких доказательств ненадлежащего качества продукции. Авторы расследования приводят подтверждение от заказчика - УЗ в письме от 22.10.2021 указывает, что продукция "Киевгумы" качественная.

В официальном комментарии представители производителя добавляют, что "ООО "Киевгума" является единственным из производителей резиновых прокладок, который официально импортирует сырье, которое необходимо для производства прокладок согласно требованиям к их качеству.

Расследователи обращают внимание, что следственные действия возобновились впервые с 24 сентября 2021 года. При этом за это время и к началу полномасштабной войны представители предприятия обращались в СБУ, ГПУ и МВД с требованием прекратить давление и были готовы предоставить все необходимые документы, которые свидетельствуют о беспочвенности обвинений. Впрочем, такая информация не интересует следователей и сейчас.

"Все, что он [следователь] сделал, это "заполнил в протокол анкетные данные" - ФИО, образование, должность, адрес, должностные обязанности и тому подобное! То есть, ни одного вопроса в протокол относительно ненадлежащего качества, документов, сырья, технологии... снова не показали ни саму прокладку, ни материалы дела. Не показали и экспертизу", - отмечает генеральный директор ООО "Киевгума".

Сейчас компания продолжает работу, сохраняет рабочие места и производит стратегически важную продукцию, которая входит в аптечек первой помощи для бойцов ВСУ на фронте.

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