СБУ не общалась с представителями ОБСЕ относительно дела Бабченко

СБУ не предоставила объяснений ОБСЕ относительно инсценировки убийства Бабченко

Служба безопасности Украины не общалась с представителями ОБСЕ относительно инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

"Нет, мы не общались", - сообщил Дезир, отвечая на вопрос происходила ли беседа между представителями СБУ и ОБСЕ относительно дела Бабченко.

Он также рассказал, что офис ОБСЕ не может объективно комментировать ситуацию из-за отсутствия объяснений от украинских правоохранителей.

"Нет объяснения. По этой причине я не могу комментировать это дело. Я сказал, что нам нужно - это иметь информацию. Но ее у нас нет", - добавил он.

Напомним, в ОБСЕ украинским журналистам, чьи имена были опубликованы в так называемом "списке 47", которые могли стать потенциальными жертвами после Аркадия Бабченко, посоветовали не отказываться от охраны СБУ.

Отметим, что ранее сообщалось после убийства журналиста Аркадия Бабченко Украину планирует посетить представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.