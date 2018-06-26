В ОБСЄ рекомендують журналістам зі "списку 47" не відмовлятися від охорони СБУ

Журналістам варто погоджуватися на надання охорони СБУ, якщо вони вважають це необхідним

В ОБСЄ українським журналістам, чиї імена були опубліковані в так званому "списку 47", які могли стати потенційними жертвами після Аркадія Бабченка, порадили не відмовлятися від охорони Служби безпеки України (СБУ). Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший радник офісу представника ОБСЄ з питань свободи медіа Андрій Ріхтер.

"Ми з нетерпінням чекаємо скоро результату розслідування ситуації з Аркадієм Бабченко і цього списку. Ця ситуація насторожує. Ми багато років вважаємо, що питання фізичної безпеки журналістів - ключове в розумінні свободи ЗМІ. Адже якщо журналіст не буде відчувати себе в безпеці, він не буде вільно писати. Там, де безпека гарантується, там ми говоримо про створення умов для свободи ЗМІ", - розповів Ріхтер.

За його словами, журналістам варто погоджуватися на надання охорони від Служби безпеки України.

"Питання отримання охорони, звичайно, питання людського вибору. Якщо людина розуміє, що їй не потрібна охорона, або журналіст припускає що охорона покликана стежити за кожним його кроком, то він має право відмовитися і ніхто не має права нав'язати її. Але в ситуації, коли у журналіста є відомості, надані СБУ про проблеми з безпекою, то звичайно. Якби я був журналістом в такій ситуації, то я б погодився на таку охорону. В принципі, краще мати такий захист ніж бути підданим небезпеці або нападу", - додав Ріхтер.

За його словами, випадки надання журналістам охорони також спостерігалися і в інших країнах регіону ОБСЄ.

"Такі випадки, коли журналісту надають охорону органи безпеки у регіоні ОБСЄ, сьогодні є. Це випадки в Сербії і Чорногорії. Я знаю принаймні дві країни, де реально такий захист надається. Йдеться звичайно не про десятки людей, а про одиниці", - додав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, з початку 2018 року поліцією розпочато 97 кримінальних проваджень щодо перешкоджання діяльності журналістів в Україні.

Відзначимо, в Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей досудового розслідування через публікації в ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів на території України.