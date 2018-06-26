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Інтерв'ю

СБУ не спілкувалась з представниками ОБСЄ щодо справи Бабченка

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 19:32
Фото: Арлем Дезір (flickr.com Parti socialiste)
Фото: Арлем Дезір (flickr.com Parti socialiste)

СБУ не надала пояснень ОБСЄ щодо інсценування вбивства Бабченка

Служба безпеки України не спілкувалась з представниками ОБСЄ щодо інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

"Ні, ми не спілкувались", - повідомив Дезір, відповідаючи на запитання чи відбувалась розмова між представниками СБУ та ОБСЄ стосовно справи Бабченка.

Він також розповів, що  офіс ОБСЄ не може об’єктивно коментувати ситуацію через відсутність пояснень від українських правоохоронців.

"Немає пояснення. З цієї причини я не могу коментувати цю справу. Я сказав, що нам потрібно - це мати інформацію. Але її в нас немає", - додав він.

Нагадаємо, в ОБСЄ українським журналістам, чиї імена були опубліковані в так званому "списку 47", які могли стати потенційними жертвами після Аркадія Бабченка, порадили не відмовлятися від охорони СБУ.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що після вбивства журналіста Аркадія Бабченка Україну планує відвідати представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Поліція у 2018 році передала до суду 9 кримінальних справ щодо журналістів В ОБСЄ рекомендують журналістам зі "списку 47" не відмовлятися від охорони СБУ
Теги публікації: ОБСЄ, журналисты, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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