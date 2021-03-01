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СБУ обнаружила нарушения при перерегистрации "Партии Шария"

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины в ходе досудебного расследования по делу о государственной измене блогера Анатолия Шария обнаружила нарушения во время перерегистрации "Партии Шария". Правоохранители выявили факт внесения заведомо ложных данных.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", - рассказали в СБУ.

Материалы о выявленных нарушениях во время перерегистрации "Партии Шария" следователи СБУ направили в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Анатолий Шарий - видеоблоггер, которого подозревают в пропагандистской деятельности в пользу России. Шарий неоднократно появлялся в эфирах российских телеканалов, где негативно высказывался об украинской власти.

Отметим, до этого в СБУ заявляли, что "Партия Шария" на самом деле зарегистрирована не на Анатолия Шария. Как выяснилось, партию зарегистрировали на гражданина Виктора Шария. СБУ проводила с этим гражданином следственные действия.

Напомним, в середине февраля блогеру Шарию сообщили о подозрении в государственной измене. Его также подозревают в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Как писало РБК-Украина, 25 февраля Шария объявили в розыск после того, как он не явился на допрос в СБУ по делу о государственной измене.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныпартияАнатолий Шарий
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