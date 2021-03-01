СБУ виявила порушення під час перереєстрації "Партії Шарія"

Служба безпеки Україні в ходу досудового розслідування у справі про державну зраду блогера Анатолія Шарія виявила порушення під час перереєстрації "Парії Шарія". Правоохоронці виявили факт внесення завідомо неправдивих даних.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)", - розповіли в СБУ.
Матеріали про виявлені порушення під час перереєстрації "Партії Шарія" слідчі СБУ направили до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування.
Анатолій Шарій - відеоблогер, якого підозрюють в пропагандистській діяльності на користь Росії. Шарій неодноразово з'являвся в ефірах російських телеканалів, де негативно висловлювався про українську владу.
Зазначимо, до цього в СБУ заявляли, що "Партія Шарія" насправді зареєстрована не на Анатолія Шарія. Як з'ясувалося, партію зареєстрували на громадянина Віктора Шарія. СБУ проводила з цим громадянином слідчі дії.
Нагадаємо, в середині лютого блогеру Шарію повідомили про підозру в державній зраді. Його також підозрюють в порушенні рівноправності громадян за різними ознаками.
Як писало РБК-Україна, 25 лютого Шарія оголосили у розшук після того, як він не з'явився на допит до СБУ у справі про державну зраду.