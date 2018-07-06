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Интервью

СБУ обнаружила использование РФ 181 интернет-ресурса для дестабилизации в Украине в 2018

НовостиПолитика    06.07.2018 - 14:44
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

СБУ ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задокументировала использование спецслужбами Российской Федерации 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Только в течение пяти месяцев 2018 СБ Украины выявлено и задокументировано использования российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в нашей стране и манипулирования общественным сознанием граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные ресурсы были внесены в санкционного списка согласно последнему решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ (24/7), который способен обнаруживать киберугрозы и кибератаки, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины", - проинформировали в СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) поддерживает принятие парламентом законопроекта №6688, которым предусматривается блокировка сайтов без решения суда.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, дестабилизация в Украине  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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