UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ обнародовала перечень продавцов угля из ОРДЛО, покупателем у одной из них оказалась фирма топ-менеджера УЗ

Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины обнародовала перечень российских компаний, причастных к незаконной торговле углем и ОРДЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Единого реестра досудебных решений.

"Организаторы противоправной схемы осуществляют закупку угля, добыча которого проводится именно на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, с использованием для предоставления вида правомерности хозяйственных операций, поддельных товарно-сопроводительных документов и субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Польша и других иностранных государств", - говорится в судебном документе.

В перечне компаний, которых СБУ подозревает в торговле углем указано ООО "Разрез Красный Углекоп" (РФ).

Эта компания известна тем, что в 2018-2020 года продавала уголь в адрес польской компании Karlen Trade Spolka, о чем свидетельствуют данные портала Import Genius.

Конечным бенефициарным собственником Karlen Trade Spolka, согласно выписке и польского госреестра, является украинка Елена Подгородецкая.

Подгородецкая является женой Сергея Подгородецкого – бывшего главы грузовых перевозок АО "Укрзализныци", а ныне советника руководителя компании Ивана Юрика.

Сам Подгородецкий в последней декларации на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции подтвердил, что его жена владеет 50% польской Karlen Trade Spolka, специализирующейся на импорте угля из России.

Как сообщалось, в Украине будут судить пятнадцать человек причастных к хищению "Укрзализныци" в особо крупных размерах. Злоумышленники присвоили средства в результате псевдоремонта дизель-поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины