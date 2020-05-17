СБУ обнародовала документы о судьбах репрессированных во времена СССР

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о судьбе "Расстрелянного возрождения"

Служба безопасности Украины обнародовала документы о судьбах репрессированных украинцев во времена СССР. Документы обнародованы 17 мая, когда Украина чтит память жертв тоталитарной советской идеологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о судьбе "Расстрелянного возрождения".

"Жертвами террора 1937-38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива - с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста. Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Коллекция о судьбе "Расстрелянного возрождения" показывает, как скрывалась правда", - говорится в сообщении.

СБУ приводит пример расстрела украинского режиссера Леся Курбаса.

"Точная дата его расстрела - 3 ноября 1937 года. Хотя по документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м. И через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появится вывод: отменить расстрел за отсутствия состава преступления", - говорится в сообщении.

Автор: Максим Зайченко