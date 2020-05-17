СБУ оприлюднила документи про долі репресованих у часи СРСР

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про долі "Розстріляного відродження"

Служба безпеки України оприлюднила документи про долі репресованих українців за часів СРСР. Документи оприлюднені 17 травня, коли Україна вшановує пам'ять жертв тоталітарної радянської ідеології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Мова йде про долі "Розстріляного відродження".

"Жертвами терору 1937-38 років стали понад 260 тисяч українців. Більшість з них були розстріляні. А їх сім'ям повідомляли про смерті від інфарктів і серцевих нападів. Була навіть окрема директива - з родичами розстріляних говорити усно, а дату смерті в довідках ставити довільно, у межах 10 років після арешту. Сьогодні документи з архівів КДБ доступні онлайн. Колекція про долі "Розстріляного відродження" показує, як ховалася правда", - йдеться в повідомленні.

СБУ наводить приклад розстрілу українського режисера Леся Курбаса.

"Точна дата розстрілу - 3 листопада 1937 року. Хоча за документами він нібито загинув у таборах в 1942. І через 19 років після реальної смерті Курбаса в архівах КДБ Архангельської області з'явиться висновок: скасувати розстріл за відсутності складу злочину", - йдеться в повідомленні.

Автор: Максим Зайченко