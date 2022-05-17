СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая помогала диверсантам зайти в Николаев

СБУ задержала российских агентов. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановки в регионе и последствий вражеских ракетных ударов по Николаеву.
Для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выпытывали у них секретную информацию якобы в дружеском разговоре.
После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим-обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.
В ходе следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. Поэтому они советуют своим знакомым не спешить тратить деньги, чтобы не пришлось их возвращать.
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