Россия забирает у своих военных деньги, которые те получили за легкие ранения, - СБУ

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. Поэтому они советуют своим знакомым не спешить тратить деньги, чтобы не пришлось их возвращать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"25 марта парня в плечо ранило, ну легко, обломком просто немного. Его отвезли в госпиталь. За несколько дней выплатили 3 миллиона. А 29 апреля он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заросший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что легкое ранение", - рассказывает захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать эту информацию своему знакомому, который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут забирать половину суммы, как минимум", - говорит оккупант.

В СБУ резюмируют, что единственное денежное поощрение, которое осталось в армии захватчиков выплаты за смерть.