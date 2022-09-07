СБУ обезвредила уже 35 ботоферм и хочет ужесточить наказание за их создание

Как рассказал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, за последние несколько дней разоблачены ботофермы в Киевской и Одесской областях и столице, которые среди прочего дискредитировали украинских защитников, распространяли панические настроения и разгоняли российские нарративы.

По его словам, ботофермы обычно создаются, как мошеннический инструмент масштабирования информационного воздействия на определенные аудитории, поэтому ответственность за такое преступление должна быть усилена.

Ведь на сегодня создание ботофермы классифицируется, как несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных сетей (ст. 361 УК) и наказывается штрафом или же лишением свободы от 2 до 6 лет максимум.

Витюк отметил, что многие ботофермы работают на российские спецслужбы, а значит квалифицировать такие действия уже стоит как пособничество государству-агрессору или государственную измену, что влечет за собой значительно более высокий уровень ответственности.

"Наши специалисты нарабатывают соответствующие инициативы и изменения в законодательство. Мы считаем, что необходимо выделить вопросы квалификации действий - в частности, создания и функционирования бото - и тролеферм - в отдельный состав преступления, учитывая его общественную опасность, особенно в военное время", - подчеркнул он.

Также Витюк напомнил, что кибервойна для Украины началась еще в 2014 году, и РФ использует в ней разнообразные инструменты влияния.

Напомним, недавно на Прикарпатье обнаружили ботоферму, которая создавала фейковые аккаунты в интересах РФ.

Добавим, также СБУ ликвидировала крупную ботоферму, которая работала по заказу одной из политсил.

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