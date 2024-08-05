Контррозвідка Служби безпеки України успішно нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ Росії, яка планувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
В результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.
Для конспірації агенти діяли окремо, але координували свої дії через одного кадрового співробітника ФСБ, особу якого вже встановлено СБУ.
За вказівкою цього росіянина агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.
До складу агентурної мережі входили:
Згідно з даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні "коментатори" чатів прокремлівських Telegram-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.
Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Фото: СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, що готувала удари по Україні (t.me/SBUkr)
Нещодавно СБУ викрила диверсанта в Одеській області, які який планував підпали на "Укрзалізниці".
Крім того, СБУ затримала російського агента у Вінницькій області, який шукав склади зброї та боєприпасів, щоб передати координати загарбникам. Росіяни планували завдати ударів по цілях.
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