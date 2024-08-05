В результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримано дев'ять російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Деталі операції

Для конспірації агенти діяли окремо, але координували свої дії через одного кадрового співробітника ФСБ, особу якого вже встановлено СБУ.

За вказівкою цього росіянина агенти збирали координати для вогневого ураження сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники мережі

До складу агентурної мережі входили:

Дві чиновниці: посадовиця Дніпровської міської ради та очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів.

Двоє агентів, які розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру.

Агент, що збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.

Двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ексспівробітник міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки на одну з гідроелектростанцій України.

Вербування та комунікація

Згідно з даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні "коментатори" чатів прокремлівських Telegram-каналів. Після дистанційного вербування вони комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Результати обшуків

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, що готувала удари по Україні (t.me/SBUkr)