СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм

В Запорожье обнаружили ботоферму на более 50 тысяч фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы распространять фейки и оправдывать агрессию против Украины.

СБУ работу ботофермы остановила и изъяла аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей и более 3 тысяч SIM-карт.

Также в Киеве заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Отмечается, что организатор задержан.

Кроме того, в Одессе СБУ нейтрализовала ячейку пророссийского общественного объединения и предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге.