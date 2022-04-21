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СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм

СБУ нейтрализовала более 250 кибератак (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины за два месяца нейтрализовала более 250 мощных кибератак, обезвредила десяток ботоферм и заблокировала 50 тысяч аккаунтов в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Запорожье обнаружили ботоферму на более 50 тысяч фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы распространять фейки и оправдывать агрессию против Украины.

СБУ работу ботофермы остановила и изъяла аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей и более 3 тысяч SIM-карт.

Также в Киеве заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Отмечается, что организатор задержан.

Кроме того, в Одессе СБУ нейтрализовала ячейку пророссийского общественного объединения и предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила агентов России на Днепропетровщине и Луганщине.

Также мы писали, что в Харьковской области нашли склад с боеприпасами оккупантов и передали ВСУ.

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