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В СБУ назвали расследование авиакатастрофы в Иране приоритетом

Новости » Политика     19.01.2020 - 16:13
В СБУ назвали расследование авиакатастрофы в Иране приоритетом
Фото (t.me/SBUkr)

Иван Баканов заявил о приоритетности расследования катастрофы украинского самолета

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о приоритетности расследования катастрофы украинского самолета в Иране для ведомства. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

"8 января 2020 стало черным днем в истории Украины и всего мира… Общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - сказал Баканов.

По его словам, украинцы должны чувствовать себя защищенными в каждом уголке мира, независимо от обстоятельств. Баканов считает, что это вопрос коллективной безопасности, безопасности страны и каждого из нас и все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий.

Напомним, тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет добиваться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране и наказания виновных.

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