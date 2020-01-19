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В СБУ назвали розслідування авіакатастрофи в Ірані пріоритетом

Новини » Політика     19.01.2020 - 16:13
В СБУ назвали розслідування авіакатастрофи в Ірані пріоритетом
Фото (t.me/SBUkr)

Іван Баканов заявив про пріоритетність розслідування катастрофи українського літака

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заявив про пріоритетність розслідування катастрофи українського літака в Ірані для відомства. Про це повідомляє прес-служба спецслужби.

"8 січня 2020 стало чорним днем ​​в історії України та всього світу... Суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя і залучення всіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування і встановлення причинно-наслідкового ланцюга подій цієї катастрофи є пріоритетом", - сказав Баканов.

За його словами, українці повинні відчувати себе захищеними в кожному куточку світу, незалежно від обставин. Баканов вважає, що це питання колективної безпеки, безпеки країни і кожного з нас і всі країни повинні працювати разом, щоб мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій.

Нагадаємо, тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Так, літак з тілами українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що Україна буде домагатися повного з'ясування обставин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані і покарання винних.

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