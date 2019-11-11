ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ вызвала на допрос экс-командира роты "Айдар"

Новости » Политика     11.11.2019 - 11:41
СБУ вызвала на допрос экс-командира роты "Айдар"
Фото: Игорь Лапин (ar.volyn.ua)

Лапина вызывают на допрос по делу о прорыве блокады Луганского аэропорта летом 2014 года

Бывшего командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Лапина.

Как он отметил, его вызывают на допрос по делу о прорыве блокады Луганского аэропорта летом 2014 года.

"Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта летом 2014 года. Осень 2019 г. Луцк", - написал Лапин.

СБУ вызвала на допрос экс-командира роты &quot;Айдар&quot;Фото: Игорь Лапин возле СБУ (facebook.com/igoroleksandrovychlapin)

Напомним, украинские правоохранители изъяли из Офиса президенты документы оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии.

Ранее новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.

РБК-Украина писало, что в октябре 2014-го года председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Іловайськом Андрей Сенченко заявил, что в боях погибли и пропали без вести около 1 тысячи участников Антитеррористической операции.

Отметим, на сегодня в суде есть дело по агрессии Российской Федерации, в котором фигурируют только российские должностные лица.

В ОП объяснили увеличение финансирования СБУ и МВД СБУ назвала причины обысков в бизнес-центре "Парус"
Новости Украины АйдарСлужба безопасности Украиныдопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь