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СБУ назвала причину допиту екс-командира роти "Айдар"

Новини » Політика     11.11.2019 - 13:23
СБУ назвала причину допиту екс-командира роти "Айдар"
Фото: Ігор Лапін (ar.volyn.ua)

"Представники спецслужби з Луганська" допитають свідків у справі про терористичний акт

У Волинському обласному Управлінні Служби безпеки України назвали причину допиту колишнього командира роти "Айдара" Ігоря Лапіна і заявили, що "представники спецслужби з Луганська" допитають свідків у справі про терористичний акт. Про це повідомляє прес-служба відомства.

У СБУ нагадали про розпочате у 2014 році кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

"З метою з’ясування усіх обставин справи спецслужба вирішила допитати усіх очевидців подій 2014 року як свідків. Зокрема, сьогодні у приміщенні Управління СБУ у Волинській області представники спецслужби з Луганська планують допитати осіб як свідків у кримінальному провадженні", - пояснили у прес-службі.

Зазначимо, що Лапін сьогодні у Facebook написав, що його викликали на допит.

РБК-Україна писало, що українські правоохоронці вилучили з Офісу президенти документи оперативних нарад часів Майдану та Іловайської трагедії.

Раніше новий військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що військова прокуратура проведе розслідування причин, які призвели до Іловайського котла на Донбасі у 2014 році.

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