СБУ назвала поіменно ще 5 організаторів "референдуму" в Луганській області (фото)

"СБУ встановили особи 5-х так званих "депутатов народного совета ЛНР III созыва", які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум в захоплених районах Луганщини", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, у вересні зловмисники ініціювали голосування за псевдозакон і після цього звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника щодо "підписання незаконного документа".

Відомо, що серед фігурантів - родич "мера Луганска", який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини.

Також слідство встановило, що всі п’ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною "адміністрацією" і за це вони отримали так звані "мандати" в "народном совете ЛНР".

"Перебуваючи на "посадах", чоловіки сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ", - зазначають в СБУ.

Після повномасштабної війни колаборнати взялися за організацію фейкового плебісциту. Крім прийняття незаконних "актів", вони брали активну участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження регіону до складу РФ.

Також колаборанти їздили по "виборчих округах", де особисто агітували місцевих жителів зробити свій "вибір" на користь країни-агресора.

"В організації псевдореферендуму їм "допомагали" куратори - представники путінської партії "Единая Россия" та кремлівські піар-технологи", - додають в СБУ.

Так, за інформацією правоохоронців, йдеться про таких осіб:

Руслан Марданов,

Павло Пілавов,

Роман Лисенко,

Володимир Поляков,

Іван Санаєв.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Відомо, що зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області, але СБУ вже встановила місця їхнього перебування.