СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Запорожской области

Служба безопасности идентифицировала ряд предателей на временно оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о коллаборантах, вступивших в ряды так называемого "МВД РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как информируют правоохранители, речь идет о лицах, которые присоединились к созданному оккупантами "главного управления мвд по Запорожской области", 17 из них уже объявили о подозрении.
Так, одним из руководителей псевдооргана назначен бывший охранник депутата-предателя Евгений Балицкий, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе.
Указано, что так называемое "МВД" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяют репрессии, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.
Кроме того, зафиксированы факты похищения людей, к которым затем совершали насилие или угрожали физической расправой.
Также коллаборанты незаконно проникают в помещения местных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, где похищают деньги, бытовую технику и другие личные вещи владельцев.
Также фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе фермеров, за возможность вести коммерческую деятельность.
СБУ назвала имена некоторых коллаборантов, которые вошли в "руководящий состав" оккупационного органа, а именно:
Фото: СБУ назвала имена предателей, которые вступили в ряды "МВД РФ" в Запорожской области (ssu.gov.ua)
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, недавно правоохранители собрали данные о еще трех коллаборантах, которых РФ назначила "руководителями" в Херсонской области.
Также Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.
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