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СБУ призначила близько 30 експертиз у справі про захоплення заручників у Луцьку

Луцьк, П'ятниця 31 липня 2020 15:59
СБУ призначила близько 30 експертиз у справі про захоплення заручників у Луцьку
Фото: затримання Кривоша (twitter.com/avakovarsen)
Автор: Игорь Литвиненко

Вже допитано 16 потерпілих і 33 свідка

Служба безпеки України призначила 30 експертиз по справі про захоплення заручників у Луцьку. Вже були допитані 16 потерпілих і 33 свідка по даній справі.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у Волинській області.

За словами глави слідчого відділу СБУ у Волинській області Олександра Хитрика, також було проведено ряд обшуків за місцями попереднього перебування підозрюваного Максима Кривоша.

"Призначено 30 експертиз, у тому числі вибухо-технічної, судово-балістичну, холодної зброї, автотоварознавчу, і лінгвістичну", - повідомили в СБУ.

Зараз перевіряються всі зв'язки Кривоша, а також встановлюється походження зброї, а також заяви луцького терориста про майбутні теракти.

Нагадаємо, 21 липня в Луцьку Максим Кривош захопив рейсовий автобус, взявши в заручники 13 пасажирів. При цьому він був озброєний і вимагав від президента та українських чиновників виконати його вимога - записати відео з текстом "Фільм "Земляни" 2005 року - дивитися всім". Зеленський виконав вимогу, після чого Кривош звільнив заручників і був затриманий.

Його підозрюють у захопленні заручників, вчиненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами.

Як повідомляло РБК-Україна, суд взяв під варту луцького терориста на два місяці.

Також, за словами Кривоша, спочатку він планував захопити собор Святої Трійці.

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