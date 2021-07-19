UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ нашла причастных к нападению на замглавы АРМА

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины установила людей, ответственных за заказное нападение на замглавы Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко. Двое из них - представители криминальных кругов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что к нападению причастны три человека, двое из них - выходцы из криминальных кругов. Согласно показаниям задержанных, сначала от них требовали избить и отрезать Павленко ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

"Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил 10 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанные также передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, транспортных средствах и другие персональные данные.

"В ходе имитации обстановки преступления, была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня неизвестные напали на Владимира Павленко и совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

В рамках дела провели обыски по месту жительства исполнителей и заказчиков в Киеве и Одессе. Трем фигурантам объявлены подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украинынападениепокушение