СБУ нашла причастных к нападению на замглавы АРМА

Сообщается, что к нападению причастны три человека, двое из них - выходцы из криминальных кругов. Согласно показаниям задержанных, сначала от них требовали избить и отрезать Павленко ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

"Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил 10 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанные также передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, транспортных средствах и другие персональные данные.

"В ходе имитации обстановки преступления, была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего", - говорится в сообщении.