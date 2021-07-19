СБУ знайшла причетних до нападу на заступника голови АРМА

Служба безпеки України встановила людей, відповідальних за замовний напад на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимира Павленка. Двоє з них - представники кримінальних кіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.
Повідомляється, що до нападу причетні три особи, дві з них - вихідці з кримінальних кіл. Згідно зі свідченнями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати Павленку вухо або палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі в руку і ногу".
"Злочинці отримали передоплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, склав 10 тис.доларів", - йдеться в повідомленні.
Затримані також передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, транспортні засоби та інші персональні дані.
"В ході імітації обстановки злочину, була підтверджена версія слідства: виконавець отримав зброю і здійснив імітацію пострілів у потерпілого", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 червня невідомі напали на Володимира Павленка і здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї.
У рамках справи провели обшуки за місцем проживання виконавців і замовників у Києві та Одесі. Трьом фігурантам оголошено підозри за ч.1 ст. 14 (приготування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).