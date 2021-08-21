UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ нашла в Черниговской области подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

Автор: Инна Собора

СБУ заблокировала в Черниговской области канал нелегального изготовления и сбыта средств поражения. У злоумышленников изъяли взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники занимались переработкой травматического оружия в боевое, а также восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.

Подпольную мастерскую обустроили на территории частного домовладения.

По оперативным данным, дельцы планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили:

  • 7 пистолетов "Макаров" и "ТТ",
  • тротиловую шашку,
  • 7 винтовок,
  • более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра,
  • комплектующие элементы к оружию,
  • приборы и инструменты для ремонта и переделки оружия.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Также правоохранители ищут других причастных к преступлению.

Фото: изъятое оружие (facebook.com/ssu.chernihiv)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныОружие в Украине