СБУ викрила в Чернігівській області підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї

СБУ заблокувала у Чернігівській області канал нелегального виготовлення і збуту засобів ураження. У зловмисників вилучили вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зловмисники займалися переробкою травматичної зброї у бойову, а також відновлювали зразки застарілих моделей озброєння.
Підпільну майстерню облаштували на території приватного домоволодіння.
За оперативними даними, ділки планували реалізувати готову продукцію через власні зв’язки.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіків, правоохоронці виявили:
Вилучені засоби ураження направили на експертизу.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці шукають інших причетних до злочину.
Фото: вилучена зброя (facebook.com/ssu.chernihiv)