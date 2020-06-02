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СБУ накрила підпільне тютюнове виробництво: вилучили 15 млн пачок

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 18:18
СБУ накрила підпільне тютюнове виробництво: вилучили 15 млн пачок
Фото: виробництво контрабандної продукції (прес-центр СБУ)

Зловмисники виробляли сигарети під виглядом відомих світових брендів, а також підробляли продукцію Винниківської тютюнової фабрики

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка виготовляла підроблені сигарети і переправляла їх контрабандою в країни Євросоюзу.

Про це повідомив прес-центр СБУ, передає РБК-Україна.

Зокрема, зловмисники виробляли сигарети під виглядом відомих світових брендів, а також підробляли продукцію Винниківської тютюнової фабрики.

Учасники угруповання вирощували тютюн на покинутій фермі в Херсонській області, далі переправляли його в Одеську та Дніпропетровську область, де на двох лініях виготовляли фальсифікат - щодня до 15 тисяч пачок. Готовий товар перевозили на склади на Закарпатті, після чого - контрабандою везли в країни ЄС.

Повідомляється, що в рамках слідчих дій правоохоронці виявили у чотирьох областях понад 1,5 мільйона пачок сигарет і майже 1,5 тонни готового до фасування тютюну. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше прикордонники припинили спробу переміщення контрабандних цигарок через територію України. Їх повинні були доставити в Молдову для подальшого перепродажу в ЄС.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Служба безпеки Українисигаретыконтрабанда
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