По предварительным данным, деятельность "конверта" нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен.

Установлено, что "схему" организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.

Так, для реализации "плана" они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть "черную" бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.

СБУ провела обыски в офисах, местах проживания злоумышленников и их автомобилях и обнаружила:

компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;

печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Сейчас начато уголовное производство по:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.

Фото: СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен (ssu.gov.ua)