Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертцентр, который "отмыл" сотни млн гривен. "Схема", в частности, работала благодаря фиктивной продаже горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, деятельность "конверта" нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен.
Установлено, что "схему" организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.
Так, для реализации "плана" они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть "черную" бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.
СБУ провела обыски в офисах, местах проживания злоумышленников и их автомобилях и обнаружила:
Сейчас начато уголовное производство по:
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.
Фото: СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен (ssu.gov.ua)