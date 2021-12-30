За попередніми даними, діяльність "конверту" завдала збитків держбюджету на сотні мільйонів гривень.

Встановлено, що "схему" організували керівники декількох столичних комерційних структур.

Так, для реалізації "плану" вони залучили афілійовані фіктивні фірми: зловмисники підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Як пояснили правоохоронці, щоб приховати "чорну" бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів.

СБУ провела обшуки в офісах, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях та виявила:

комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;

печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

Наразі розпочате кримінальне провадження за:

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності винних осіб.

Фото: СБУ накрила масштабний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень (ssu.gov.ua)