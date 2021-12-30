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СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 11:58
СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен Фото: СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный конвертцентр, который "отмыл" сотни млн гривен. "Схема", в частности, работала благодаря фиктивной продаже горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, деятельность "конверта" нанесла ущерб госбюджету на сотни миллионов гривен.

Установлено, что "схему" организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.

Так, для реализации "плана" они привлекли аффилированные фиктивные фирмы: злоумышленники подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Как пояснили правоохранители, чтобы скрыть "черную" бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, которая предоставляет услуги по хранению вещей и документов.

СБУ провела обыски в офисах, местах проживания злоумышленников и их автомобилях и обнаружила:

  • компьютерную технику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
  • печати и финансово-хозяйственную документацию фиктивных фирм.

Сейчас начато уголовное производство по:

  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог),
  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.

Фото: СБУ накрыла масштабный конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривен (ssu.gov.ua)

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