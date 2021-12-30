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СБУ накрила масштабний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 11:58
СБУ накрила масштабний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень Фото: СБУ накрила масштабний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертцентр, який "відмив" сотні млн гривень. "Схема", зокрема, працювала завдяки фіктивному продажу пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За попередніми даними, діяльність "конверту" завдала збитків держбюджету на сотні мільйонів гривень.

Встановлено, що "схему" організували керівники декількох столичних комерційних структур.

Так, для реалізації "плану" вони залучили афілійовані фіктивні фірми: зловмисники підробляли звітну документацію і вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

Як пояснили правоохоронці, щоб приховати "чорну" бухгалтерію, вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги із зберігання речей і документів.

СБУ провела обшуки в офісах, місцях проживання зловмисників та їх автомобілях та виявила:

  • комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності;
  • печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.

Наразі розпочате кримінальне провадження за:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності винних осіб.

Фото: СБУ накрила масштабний конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень (ssu.gov.ua)

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