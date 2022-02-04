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СБУ накрыла "фабрику российских фейков" в Житомирской области

Автор: Сергей Новиков

В Житомирской области ликвидировали так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов. По данным следствия, она использовалась для российских информационных диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.

По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.

На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:

  • компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов
  • средства связи и другие доказательства

В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти.

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