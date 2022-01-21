Финансировали оккупационную власть: СБУ заблокировала "финансовый центр" в Луганске

СБУ разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти. "Финансовые центры" были установлены на временно оккупированных территориях страной-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Механизм заключался в деятельности на территории ОРДЛО теневого финансового учреждения. Оно "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.

За неполные 7 лет "работы" финучреждения через украинскую платежную систему перевели 87 млн ​​гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".

По данным следствия, организовал "бизнес" предприниматель из Луганска еще в 2015 году.

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли у сообщников "финансистов" более 300 банковских карт клиентов-"переселенцев", компьютеры, телефоны, черную бухгалтерию, наличные в валюте (почти 6 млн гривен).

Фото: в Луганске разоблачили действующий "финансовый центр" (ssu.gov.ua)

Организатора "финансового центра" задержали. По решению суда он взят под стражу.