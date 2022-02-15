СБУ починає контрдиверсійні навчання в Харківській області: триватимуть до березня

Група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України починає багатоетапні контрдиверсійні навчання в Харківській області. Вони стартують 15 лютого і триватимуть до початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБУ в Харківській області .

Навчання проходитимуть по всій області, але основну увагу зосередять на прикордонних районах.

"Метою навчань є удосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур і органів влади, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення і затримання умовних диверсійних груп", - йдеться в повідомленні.

Жителів області просять з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії й вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

"Навчання пройде в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів. Всі дії будуть проходити в рамках чинного законодавства і з дотриманням прав і свобод людини", - попередили в СБУ.

Також громадян просять зберігати пильність.

"Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою usbu_khr@ssu.gov.ua або іншим зручним способом", - йдеться в повідомленні.