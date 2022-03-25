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СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов

Фото: СБУ с начала войны задержала более 350 российских диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины задержала более 350 диверсантов. При этом более 20 человек были ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В то же время сотрудники СБУ нейтрализовали попытки военной разведки РФ переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока - среди прочего, разоблачена личность, которая занималась подбором и вербовкой наемников для армии захватчиков.

Так, в Киеве была уничтожена вооруженная диверсионная группировка РФ. Для маскировки подрывной деятельности оккупанты пытались выдавать себя за подразделение терробороны.

Также СБУ разоблачила более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию оккупантам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, правоохранители задержали участников агентурных сетей РФ, которые собирали данные о средствах радио-электронной борьбы и беспилотниках военных подразделений Украины.

Вместе с тем в Запорожье были нейтрализованы попытки спецслужб оккупантов осуществить так называемую "федерализацию" региона.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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