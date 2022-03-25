СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів

Разом з тим співробітники СБУ нейтралізували спроби військової розвідки РФ переправити в Україну бойовиків з Близького Сходу - серед іншого, викрито особу, яка займалася підбором і вербуванням найманців для армії загарбників.

Так, у Києві було знищено збройне диверсійне угруповання РФ. Для маскування підривної діяльності окупанти намагалися видавати себе за підрозділ тероборони.

Також СБУ викрила понад 10 агентів російських спецслужб, причетних до сприяння окупантам і військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, правоохоронці затримали учасників агентурних мереж РФ, які збирали дані про засоби радіо-електронної боротьби та безпілотники військових підрозділів України.

Разом з тим у Запоріжжі були нейтралізовані спроби спецслужб окупантів здійснити так звану "федералізацію" регіону.