СБУ начала проверку Клюева

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку по запросу председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, и.о. председателя СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

В связи с этим СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который был зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду.

Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил Центральной избирательной комиссии разъяснение, в котором указал сроки пребывания на территории государства Клюева.

Как известно, во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. В Комиссии отметили, что нет возможности выполнения решения Верховного суда в другой способ, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты. Кроме того, Комиссия внесла изменения в постановления о форму и текст бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - фамилией Клюева.